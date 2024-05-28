海南洋浦：為自貿港封關運作保駕護航

海南省儋州市紀委監委駐儋州工業園管委會（派駐洋浦保稅港區發展局）紀檢監察組工作人員（圖左）在海星（洋浦）國際物流發展有限公司開展回訪，向企業瞭解相關政策落實情況。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京5月28日電／據中國紀檢監察報報導，走進海南洋浦國際集裝箱碼頭，巨輪靠泊，岸橋伸縮，接駁車往來穿梭，一派繁忙景象。



5月25日下午，海南洋浦保稅港區發展局辦公區迎來一批熟悉的客人——儋州市紀委監委封關運作專項監督工作組。一見面，洋浦保稅港區發展局負責人就熱情地招呼大家，並介紹起洋浦保稅港區近期運轉情況。



該負責人告訴記者，推進自由貿易港建設是一項複雜的系統工程，實現全島封關運作則是這項系統工程的關鍵所在。而儋州洋浦作為先行區、示範區，被賦予“先行先試”的重任，要為全島自貿港建設和封關運作積累實踐經驗。



聚焦封關運作這個海南自由貿易港建設的“一號工程”，儋州市紀委監委從硬件設施、政策擴區等方面，組建工作專班對與該市有關的自貿港封關運作準備工作開展立項監督，及時掌握項目建設動態，監督推動相關職能部門認真履職，確保封關運作各項任務順利推進。



在政策擴區方面，11項擴區政策中由洋浦保稅港區發展局負責落實的就有9項，封關運作專項監督工作組也就成了這裡的“常客”。“截至目前，已落地簡化企業申報、加工增值稅收、精簡自動進口許可管理、擴大進出口商品第三方檢驗采信範圍等6項，剩餘各項政策落實中如果有什麼問題可以和我們反映。”會議室內，儋州市紀委監委駐儋州工業園管委會（派駐洋浦保稅港區發展局）紀檢監察組組長馮建多對照手中的《自貿港封關運作項目和政策擴區工作任務表》說道。表格上，“任務分類”“任務事項”“完成時限”“責任單位”等內容一目了然。



儋州市監委委員鐘景曉向記者介紹，專項監督工作組不定期開展專項督導，通過調閱材料、現場督導及參加市自貿港建設領導小組會議等，掌握自貿港封關運作準備工作的真實情況，定期進行信息比對、分析評估廉潔風險。“同時，市紀委監委還建立了跟蹤監督問效和問題線索移送機制。組織市委督效辦、市自貿辦等單位召開聯席會議，通報跟蹤監督工作情況，反饋監督檢查中發現的問題。市委督效辦、市自貿辦對督導檢查中發現的幹部失職瀆職行為問題線索及時移交市紀委監委，對落實工作遲緩、不負責任，造成不良後果的進行追責問責。”鐘景曉說。