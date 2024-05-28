黑龍江：做深做實警示教育

貴州省貴陽市紀委監委把正向引導和反面警示結合起來，運用典型案例和身邊人身邊事開展警示教育。圖為近日，貴陽市直機關工委組織黨員幹部到貴陽市廉潔文化教育基地開展警示教育。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京5月28日電／據中國紀檢監察報報導，不久前，黑龍江省廉政教育基地完成升級改造，省級領導幹部集體到此開展警示教育，觀看“反腐之路”“警示教育”“示範教育”三個主題展。5月10日，貴州省反腐倡廉警示教育基地完成更新改造，恢復開放僅一周多時間就開展警示教育14場，12家單位近千人次前來學習……



今年以來，多地紀檢監察機關對警示教育基地、廉政教育基地進行升級，更新展陳內容，豐富教育形式，更好適應新形勢新任務新要求，做深做實警示教育，推動紀律教育入腦入心。



以學習貫徹新修訂的紀律處分條例為契機，更新展陳內容，加強紀律教育



二十屆中央紀委三次全會部署，以學習貫徹新修訂的紀律處分條例為契機加強紀律教育。



5月8日，上海市紀委常委會理論學習中心組赴該市全面從嚴治黨警示教育基地開展學習教育，進一步增強紀律意識、提高黨性修養、提升執紀能力，增強政治定力、紀律定力、道德定力、抵腐定力，更好地知紀於心、守紀於行，始終做到忠誠乾淨擔當。



“上海是黨的誕生地、初心始發地、偉大建黨精神孕育地，也是黨的早期紀律建設的重要探索地和思想萌發地。”上海市紀委監委有關部門負責同志介紹，作為市紀委監委、市委黨校等共同推進建成的市級警示教育平台，上海市全面從嚴治黨警示教育基地專門設置了“中國共產黨早期在上海開展紀律建設的實踐探索”等內容。今年以來，上海市紀委監委在保持警示教育基地原有篇章框架不變的情況下，突出把紀律挺在前面，深挖警示教育資源，對警示教育基地內容進行更新調整，並增設黨紀教育室，在新增的互動區專門設置“學條例守黨紀”“廉潔地圖”“廉潔承諾”等板塊。



福建省紀委監委對該省黨風廉政警示教育館更新時，依托互動展示屏等數字化形式，製作專題片，帶領黨員幹部重溫黨的紀律建設百年歷程；開設黨紀學習教育專題板塊，新增《中國共產黨紀律處分條例》修訂時間軸、“六項紀律”主要內容、修訂條文對照表；播放《紀法微課》等，提升黨員幹部參觀體驗感，提高黨紀學習教育質效。