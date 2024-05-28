台灣安全靠的是一個中國原則，而非武器

（來源：中國網） 中評社北京5月28日電／5月20日，中國商務部發布公告，宣布將美國波音防務等多家參與對台軍售的企業列入不可靠實體清單，並對相關企業及高管在華活動採取限制措施。這是自2020年9月《不可靠實體清單規定》發布以來，中國第二次將參與對台軍售的外國企業列入不可靠實體清單。中國依法制裁對台軍售外國企業，充分體現了中國政府堅定捍衛國家主權的決心和意志。



“不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策”“逐步減少對台灣的武器出售”，這是1982年美國在“八·一七公報”中對中國作出的承諾。然而，之後的42年來，美國從未切實履行過諾言。據統計，自1979年美台“斷交”至2022年，美國共進行了107次對台軍售。僅在拜登政府任內，美國就13次宣布對台軍售。在今年4月24日通過的美國對外援助法案中，還特別編列19億美元用於向包括台灣地區在內的“區域夥伴”提供國防物品和服務。



對台軍售是美國實施“以台制華”戰略的重要手段。美國為了將中國台灣牢牢捆綁在其“印太戰略”的“戰車”上，近年來，陸續通過《與台灣交往法案》《台灣防務評估委員會法案》等一系列法案，試圖將對台軍售固定化、“合法化”。其根本目的就是以台灣地區為棋子，遏制中國的發展，進而鞏固美國的全球霸權。



從另一方面來看，美國的霸權野心也成了“台獨”勢力的救命稻草。民進黨當局幻想通過尋求美國的武器支持，實現“倚美謀獨”“以武拒統”的政治圖謀。但民進黨當局一味地討好美國，並不能換來台灣地區的和平與安全。所謂“堅若磐石”的“美台關係”，不過是“台獨”分子的一廂情願罷了。美國打著“保台”旗號向台灣地區出售武器，實則是將台灣地區當作“提款機”。而民進黨當局也甘願揮霍台灣民眾的血汗錢，給美國交“保護費”，以換取自身的長期“執政”。



民進黨當局不斷花高價從美國購買瀕臨淘汰的武器裝備，即使明知吃虧也必須守口如瓶。台灣地區空軍花費400億元新台幣向美國購買長程預警雷達，5年的維修費用就達110億元新台幣；2020年，台灣地區向美購買的“愛國者Ⅲ型導彈”，維護費更創下182億新台幣新高。據台灣媒體報導，自2019年7月以來，美國共售台約170億美元的武器裝備，但其中價值142億美元的項目遲遲無法交付。

