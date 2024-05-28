“僑胞推動中國式現代化的優勢”研討會召開

12月19日，福建晉江梧林村僑批館內，梧林藝術季策展人、歸僑後代吳少鵬展示由菲律賓寄回的家族老照片。（來源：新華社） 中評社北京5月28日電／據中國僑網報導，5月28日電 5月24—26日，國家社科基金社團活動資助的社科學術社團主題學術活動“海外僑胞推動中國式現代化的優勢與作用”研討會在河南鄭州舉行。此次會議由中國華僑歷史學會主辦，中國華僑華人研究所、河南省僑聯、鄭州大學承辦。



本次會議由中國華僑歷史學會副會長、中國華僑華人研究所所長張春旺主持。來自全國各地的僑史學界專家學者，浙江省、江蘇省、吉林省、貴州省、安徽省、湖南省僑聯的僑務工作者以及鄭州大學東盟研究院部分師生共計50餘人參加了會議。



在主旨發言環節，世界海外華人研究學會主席、中國華僑歷史學會副會長、廈門大學教授、暨南大學特聘教授李明歡，中國華僑歷史學會副會長、福建社會科學院原副院長、研究員李鴻階，中國華僑歷史學會副會長、暨南大學國際關係學院／華僑華人研究院教授張振江，暨南大學國際關係學院／華僑華人研究院教授、鑄牢中華民族共同體意識研究基地副主任兼首席專家陳奕平，中國華僑歷史學會副會長、五邑大學廣東僑鄉文化研究院教授張國雄分別作了主旨發言。五位主旨發言人細致梳理和深入闡釋了海外僑胞在推動中國式現代化中的優勢與作用。



李明歡教授在題為“‘僑力量’是中國式現代化的獨特優勢”的發言中提出，縱觀中國式現代化的歷史進程，“僑力量”無疑發揮了特殊的不可替代的重要作用。



李鴻階研究員在題為“海外華商推動中國式現代化的獨特優勢與作為空間”的發言中分析了海外華商融入中國式現代化的獨特優勢、巨大空間。



張振江教授在題為“從‘華僑華人研究’到‘華僑華人學’：為什麼？是什麼？憑什麼？”的發言中提出，在當代中國的大學設置中，“學”是最基本和最重要的組織單位。



陳奕平教授在題為“公共產品視角下中國式現代化與僑胞權益維護：認知偏差與政策思考”的發言中認為，黨的二十大報告首次提出“中國式現代化”，這對於世界具有重要意義。二十大報告還提出為國際社會提供公共產品，這對於做好僑務工作意義非凡。

