﻿羅訴韋德案被推翻　美國婦女南下墮胎

（來源：大公網） 中評社香港5月28日電／據大公報報導，2022年6月，美國最高法院推翻了1973年“羅訴韋德案”中墮胎合法化的裁決，各州可自行決定允許或限制婦女墮胎。大批需要墮胎的美國婦女選擇去那些限制較少的州進行墮胎，或乾脆越過南部邊境前往墨西哥。2023年9月，墨西哥最高法院裁推翻將墮胎視為刑事犯罪的聯邦法律，同時允許聯邦醫療系統提供相關服務。這意味著墮胎在墨西哥全部32個州合法化。



墨西哥“我需要墮胎網絡”組織為本國婦女提供墮胎藥。該組織創辦人卡多納表示，過去他們幫助的主要是墨西哥女性，但近年向他們求助的美國婦女數量不斷增加，尤其是那些來自得州等對墮胎有嚴格限制州份的婦女。



卡多納說，她收到了很多美國女性的短訊，她正在把二樓書房改成一個可以讓她們住的地方。“我們讓她們借用我們的臥室，但我們看到開辟更多空間的必要，它將被叫做‘墮胎之家’。”



為墨西哥奇瓦瓦州幫助婦女墮胎組織“綠潮”工作的卡斯特羅介紹，一些美國女性來到墨西哥墮胎，是因為她們所居住的州沒有生育健康服務機構或資金幫助她們。部分人自行前往墨西哥藥店購買墮胎藥，還有一些女性則被安排與墨西哥當地的聯絡人接上頭後，帶著她們去藥店。



墨西哥捍衛墮胎權組織“自由”的克魯茲表示，墨西哥墮胎網絡正在與美國同行合作，向美國邊境的婦女分發墮胎藥物。“這很瘋狂。在這件事情上，我們一直是以美國為榜樣，現在世界卻顛倒了過來。”