﻿看病昂貴　每年逾百萬美國人赴墨求醫

中評社香港5月28日電／據大公報報導，去年3月，4名美國人南下墨西哥，卻意外碰上販毒幫派槍戰，導致其中2人死亡，另2人被挾持後獲救。事件引發熱議，其中有一處細節特別受到關注，這4人越境到墨西哥是為了做抽脂手術。有評論指出，即使充滿危險，但由於距離近且價格便宜，墨西哥是不少美國人心中頭號“醫療旅遊”目的地。據墨西哥醫療旅遊業管理局統計，每年有過百萬美國人到墨西哥接受醫療服務。



美國人源源不斷前往墨西哥尋求醫療服務，範圍從牙科、整容、不孕不育、器官移植到癌症治療等。墨西哥邊境城鎮醫療服務質量不輸美國，但價格則便宜一半以上。例如，在美國更換髖關節需要花費4萬美元，在墨西哥只需要12500美元。



專門研究移民課題的得克薩斯大學社會學教授羅德里格斯表示：“這一切都是因為經濟。醫藥費用在墨西哥比較便宜，尤其是做牙科類的手術。你只需要花在美國的一部分價錢，就能洗牙和植牙。”美國疾控中心則警告，在墨西哥接受醫療服務時需小心感染疾病。



對於不少墨西哥邊境城市來說，“醫療旅遊”被視為最能帶動當地經濟發展的產業之一。從美國加州聖迭戈過境後開車3分鐘就能抵達墨西哥下加利福尼亞州蒂華納。2022年11月，33層高的“新城市醫療廣場”在蒂華納開張營業。這棟大樓號稱“全球最佳醫療旅遊設施”，提供30多種專科服務，內部還設有酒店和購物中心。