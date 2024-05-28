尋味文博：第二十屆文博會落幕

觀眾在文博會甘肅館體驗VR觀影。（來源：新華社） 中評社北京5月28日電／據新華社報導，在人類文明的每一次躍升中，總有一種歷史性進步的力量在伴隨和湧動。這就是文化。文化是人類的精神財富，更是一個國家、一個民族最深沉、最持久的力量。



20年前，一顆文化的幼苗在特區深圳破土而出，首屆中國（深圳）國際文化產業博覽會開幕。創辦以來，文博會逐步成長為中國文化產業領域規模最大、規格最高、實效最強、影響最廣的展會，並被譽為“中國文化第一展”。



5月27日，為期5天的第二十屆文博會在深圳落下帷幕。從數字技術的驚艶展現，到文創產品的熱銷，再到傳統文化的現代演繹，本屆盛會在內容和形式上煥然一新，文化與科技深度融合，映射出我國文化自信的時代華彩，匯聚著深沉而持久的文化力量。



記者一路追尋，在本屆文博會上嗅到文化的“三重味道”：科技味、經濟味、國際味。



科技味：數字織夢 文化生輝



戴上VR眼鏡，觀眾如身臨其境般“走進”莫高窟洞窟之中，不僅可以零距離觀賞壁畫，360度探索洞窟細節，還能以遊戲的方式與壁畫中的“雷公”等神仙一同奏響古樂。



在文博會騰訊公司展區，三維建模、遊戲引擎的物理渲染和全局動態光照等技術高精度立體還原了敦煌莫高窟第285窟，人們實現與文化遺產的“面對面”交互。



這是文博會的第一重味道。今年文博會上，這樣的人工智能場景俯拾即是。從傳統文化到當前潮流時尚，再到未來文旅消費，前沿科技與文化產業正加速融合，“文化＋科技”帶給人們全新的體驗。

