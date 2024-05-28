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朝鮮軍事偵察衛星發射失敗
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2024-05-28 16:45:38
中評社北京5月28日電／據新華社引朝中社報導，朝鮮27日進行的軍事偵察衛星發射活動失敗。
報導說，朝鮮國家航空航天技術總局27日使用新型衛星運載火箭在平安北道鐵山郡西海衛星發射場發射了“萬里鏡－1－1”號偵察衛星。火箭第一級飛行異常，空中爆炸，發射任務失敗。
報導援引朝鮮國家航空航天技術總局負責人的話說，非常設衛星發射籌委會現場指揮部專家組對事故原因展開調查，初步判定新研製的液氧＋石油發動機動作不可靠。後續將審議可能導致發射失敗的其他疑點。
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