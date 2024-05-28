民進黨處心積慮“蹭”會，究竟圖什麼？

中評社北京5月28日電／5月27日，第77屆世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦開幕。此前已連續7年被擋在大會門外的民進黨當局，今年依然沒有收到邀請。但民進黨當局也一如既往地組團前往日內瓦“蹭”會。據台灣《聯合報》報導，台灣新任“衛生福利機構”負責人邱泰源在未收到WHA邀請的情況下，於24日晚率領所謂的“世衛行動團”赴日內瓦，並聲稱對未獲出席資格“深表遺憾與不滿”。



“遺憾與不滿”不過是民進黨當局的惺惺作態。依照1971年第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過的第2758號決議，中華人民共和國政府是在國際上代表包括台灣在內的全中國的唯一合法政府，也就是說，台灣地區本就沒有資格參加世衛組織等衹有主權國家才能參與的國際組織舉辦的會議。2009年到2016年，台灣地區之所以能以觀察員身份連續8年參加世衛大會，是因為彼時的台當局堅持“九二共識”和一個中國原則，堅持兩岸關係和平發展。在一個中國原則下，大陸對台灣地區參與世衛大會作出特殊安排，合理且符合聯大決議確立的規則和秩序。



但民進黨當局自2016年上台以來，拒不承認體現一個中國原則的“九二共識”，頑固堅持“台獨”分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。這種情況下，不僅大陸不再為其參會作特殊安排，世衛組織等衹有主權國家才能參與的國際組織，也不再歡迎台灣地區的代表參與其主辦的各種活動。否則，豈不是公然為“台獨”立場站台、為“台獨”言論張目，公然挑戰聯大第2758號決議的權威地位？



可見，台當局若真心實意參與世衛大會等國際活動，正確的做法是盡快回到“九二共識”、一個中國原則的政治基礎上來，掃清其自設的政治障礙。這一道理並不難懂，過去8年來，大陸反復向台當局言明。然而，民進黨方面卻放著正途不走，偏要在美國等個別西方國家的支持和慫恿下，走“蹭”會、賣慘的邪路，其真實用意絕不是為參加世衛大會等國際會議，而是要利用這樣的多邊場合污蔑大陸，兜售其“台獨”謬論，騙取國際上不明真相者的同情和支持，甚至為美國等域外勢力干預中國內政提供抓手。



2021年新冠疫情期間舉行的世衛大會，就是民進黨當局借參會議題搞政治操弄的典型案例。會前，台北駐日內瓦辦事處便展開“文宣攻勢”，在會場外竪起了一個“Taiwan Can Help（台灣能幫忙）”的大宣傳框，鼓吹“台灣可幫助世界抗疫”“沒邀請台灣是世界的損失”，同時又宣稱大陸將台灣地區“阻擋”在世衛大會門外，導致其“無法及時獲得與疫情有關的信息”“拖累台灣抗疫”。對此，大陸方面嚴正指出，新冠疫情發生後，中國中央政府向台灣地區通報新冠肺炎疫情信息260次，批准台灣地區衛生專家多次參加世衛組織技術活動、數次接受世衛組織秘書處疫情信息通報，根本不存在所謂“國際防疫體系缺口”，揭穿了民進黨當局借疫、借參會搞政治操弄的卑劣企圖。

