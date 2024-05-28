《九龍城寨之圍城》總票房再登高峰

中評社香港5月28日電／據新華社報導，電影《九龍城寨之圍城》月初上映至今，票房不斷攀升，房突破8000萬，截至5月27日，香港澳門總票房錄得＄82，513，009，連續27日成為單日票房冠軍，並再創高峰，榮登香港電影史上華語電影總票房第2位。而《九龍城寨之圍城》在各地票房同步報捷，內地已突破6億人民幣，並陸續在馬來西亞、新加坡、越南、英國、澳洲、美國及法國等地上映，在台灣上映10天更高收2128萬台幣，有望成為2024年最高港產片票房。



黃德斌、胡子彤及張文傑日前四齣為電影謝票，有在場觀眾激讚在戲中飾演Tiger的德斌好有型，又答謝一眾演員帶給觀眾看到像香港情書的電影。參與謝票的德斌表示，雖然電影已上映一段時，很感動仍見到有不少觀眾入場支持，德斌說：“好開心齣戲好多新演員，可以和子彤等一班演員一齊演齣，他們真的非常受歡迎。”胡子彤則流露出一臉靦腆笑說：“我哋要聽大佬講嘢！”對於司儀問到胡子彤喜歡龍捲風還是Tiger哥，子彤不加思索即回應：“Tiger哥﹗”子彤笑言當然是Tiger哥在場，就要這樣說。



日前獲張文傑拍片鼓勵，患先天心臟病的小朋友小鐵漢亦有到場觀看謝票場，小鐵漢以胡子彤戲中的造型捧場，還手持武士刀，手上又纏上老虎代表向Tiger致敬，對於被司儀歡哪個角色，小鐵漢表示：“喜歡十二少，因為他很好人。”



胡子彤應觀眾要求即場演繹：“我冇跟錯呢個大佬﹗”子彤表示沒想過這樣緊張，而德斌對子彤的現場演繹表示收貨，司儀問到該發問的觀眾有否更大膽要求？該女觀眾語出驚人說：“大膽要求？胡子彤做我條仔啦﹗”子彤即目定口呆，驚訝得有點不知所措，尷尬地躲到德斌背後，並說：“你問大佬啦﹗”德斌笑言：“你都大個嘞﹗自己摣主意。”最後子彤建議回歸電影話題打圓場。