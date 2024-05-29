且十：賴清德已走上“法理台獨”之路

大陸必須採取必要措施防止賴清德走上“釋憲台獨”的“法理台獨”之路。(資料圖) 中評社北京5月29日電（作者 且十）賴清德的520講話，以“中國”稱呼大陸，拋棄了台灣島內自己制定的“兩岸人民關係條例”，大肆宣楊“兩國論”，“台獨”本性充分暴露，尤其值得注意的是，賴清德在講話中以所謂的“中華民國憲法”為幌子，為“兩岸互不隸屬”尋求法理依據，是島內“台獨”分裂活動的新動向。



一、賴清德的台灣“國家”名稱已由“中華民國”向“台灣”過渡



賴清德在講話中宣稱，“1996年台灣第一位民選總統宣誓就職，向國際社會傳達，中華民國台灣是一個主權獨立的國家。”蔡英文第一次稱台灣為“中華民國台灣”，是她第一次出訪拉美國家時在留言簿上自稱“中華民國（台灣）”，此後，蔡英文經常把“中華民國”與“中華民國台灣”混用，但從來沒有解釋過，賴清德的講話，事實上已經對什麼是“中華民國台灣”進行了定義。



賴清德在講話中宣稱，“無論中華民國、中華民國台灣，或者是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱。”這裡看起來賴清德是在說台灣有3個“國家”名稱，但是，賴清德在這裡已經把台灣的“國名”過渡到“台灣”了。因為，無論是台灣內部還是在國際上，大家基本上都稱台灣為“台灣”，而“中華民國”“中華民國台灣”只是存在於少數文件或儀式裡。

