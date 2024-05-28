漢風起兮裙飛揚　“小”縣城湧動“大”流量

中評社北京5月28日電／據新華社報導，“這件衣服上綉著寓意祝福的神獸，我第一次穿帶有這種寓意的衣服！”近日，在意大利羅馬舉辦的一場漢服體驗活動上，意大利女孩阿里安娜·薩爾瓦蒂和同伴們仔細觀賞漢服紋樣細節、試穿拍照，興致盎然。



讓薩爾瓦蒂愛不釋手的是一條“優雅、輕盈、舒適且由手工製作”的馬面裙，它產自萬里之外的一個中國縣城——山東曹縣。



作為曹縣漢服界代表，原創漢服設計師孟曉霞受邀前往羅馬展銷。“帶去的漢服火速銷售一空，就連我自己在現場穿的展示服最後也被當地顧客買走了。”孟曉霞說。



“雖然文化背景不同，但當地人對漢服蘊含的中華傳統文化元素興趣濃厚，”孟曉霞說，“我在介紹一件馬面裙的設計靈感時，講述了‘白娘子盜仙草’的中國民間故事，大家被深深地吸引。”



伴隨國潮文化興起和文旅市場升溫，曹縣漢服產業近年迎來井噴式發展，這裡也成為中國漢服主要生產銷售基地之一。據曹縣電子商務服務中心統計，截至2024年第一季度，曹縣漢服從業者近10萬人，漢服上下游企業逾2200家，相關網店逾1.39萬家。



“我們是中國最大的原創漢服產業集群。”曹縣電子商務服務中心副主任劉霞說，“從原創設計到裁剪打版，再到綉花、印花、輔料輔具、網絡營銷和售後，我們在方圓5公里內打造了一個完整的漢服產業鏈。”



電商經濟和直播模式的興起，打通了縣城產業銷售端的“任督二脈”，讓曹縣漢服生意向全世界擴展。2024年第一季度，曹縣漢服銷售額達19.8億元人民幣，其中馬面裙成為暢銷海內外的“單品冠軍”，一季度網絡銷售額近9億元人民幣。

