C919商運一周年　安全運行超六千小時

中評社北京5月28日電／據央視新聞報導，今天（28日）是國產大飛機C919商業運營一周年，東航C919機隊也迎來了新成員。東航第六架C919客機今天正式入列，國產大飛機C919規模化運營全面加快。



今天上午，東航第六架C919執行MU2999調機航班，從上海浦東國際機場飛往上海虹橋國際機場，正式入列東航機隊。東航C919機隊規模增至6架，國產大飛機C919規模化商業運營全面加快。



從2023年5月28日全球首架交付的C919成功完成首次商業載客飛行起，國產大飛機的商業運營已滿一年。C919運行技術狀態正常，安全飛行表現良好，日利用率等指標穩步提升，綜合運營能力得到全面檢驗。



中國東方航空集團有限公司董事長 王志清：一年來，C919飛機累計執行航班超過2100班、安全運行超6000小時；運送旅客近30萬人次，平均客座率接近80%，超過同航線的其他機型，初步實現了商業運行上的成功。



商業運營一年來，C919飛機已經在上海虹橋到成都天府、上海虹橋到北京大興以及上海虹橋到西安咸陽三條航線上實現定期運營。



隨著新C919飛機的交付，東航C919執飛的定期航線將繼續“上新”，方便更多旅客感受國產大飛機帶來的出行新體驗。