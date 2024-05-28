世界無煙日：保護青少年免受煙草危害

中評社北京5月28日電／據央廣網報導，2024年5月31日是第37個世界無煙日，主題是“保護青少年免受煙草危害”。



煙草危害是世界最嚴重的公共衛生問題之一，吸煙和二手煙問題嚴重危害人類健康。據悉，吸煙會嚴重損害青少年呼吸系統和心血管系統，並且會加速其成年後慢性病的發生。煙草中的尼古丁可以使人成癮，一旦成癮很難戒斷，而且暴露於尼古丁還可能影響青少年的大腦發育。研究證明，開始吸煙年齡越小、吸煙量越大、吸煙年限越長，煙草對身體造成的危害越嚴重。



同時，二手煙暴露也會嚴重危害身體健康。接觸二手煙沒有安全水平，即使是短暫接觸也會造成傷害。有充分證據說明，二手煙暴露可以導致兒童發生支氣管哮喘、肺功能下降、中耳炎等疾病。



作為社會的未來和希望，青少年的健康成長至關重要。對此，國家衛生健康委發文呼籲，各地要以世界無煙日和兒童節為契機，以青少年為重點，開展形式多樣的科普宣傳活動，提升群眾特別是青少年對煙草煙霧危害的認識，引導青少年樹立健康的生活理念，保護青少年遠離傳統煙草產品和電子煙。



同時，還要提高居民健康意識，引導居民養成健康的生活方式和生活習慣，提升吸煙人群戒煙意願。為社區吸煙人群提供戒煙咨詢、心理強化幹預、隨訪指導等一站式戒煙綜合幹預服務，實現居民戒煙服務“零距離”，有效提高戒煙成功率，共同營造一個無煙、健康、和諧的生活環境。