中日韓工商界人士期待三國共促地區經濟發展

（來源：新華社） 中評社北京5月28日電／據新華社報導，第八屆中日韓工商峰會27日在韓國首爾召開。三國工商界人士期待中日韓在數字化轉型、促進貿易、穩定供應鏈和綠色發展等方面加強合作，促進地區經濟發展。



韓國大韓商工會議所會長崔泰源在峰會開幕式致辭中表示，三國工商界代表應齊心協力、凝聚智慧，共同應對國際貿易環境變化在內的各種挑戰。



日本經濟團體聯合會會長十倉雅和在致辭中指出，推進三國工商界合作，加強溝通和相互理解必不可少，進一步擴大人員交流也非常重要。



中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌在致辭中表示，峰會已成為中日韓工商界深化務實合作的重要平台。他建議三國工商界深化產業合作，推動互利共贏發展，並歡迎日韓企業積極參加將於今年11月舉行的第二屆中國國際供應鏈促進博覽會。



中國江蘇悅達集團與韓國公司合作已有20多年。公司董事長張乃文在峰會期間接受記者採訪時說，三國經貿合作從實施具體項目開始，項目成功會產生帶動效應。他表示，三國工商界人士通過這一峰會結識新朋友、尋找新商機。



韓國熒址服裝集團副會長崔准浩說，峰會推動中日韓經濟生態系統的形成，使三國企業間的業務運行更加便利，“比如在海關和稅務方面”。崔准浩對中國經濟未來發展非常有信心，“我們會繼續加大投資，集中精力拓展中國市場”。



2009年首屆中日韓工商峰會在北京舉行，成為三國工商界交流合作的重要平台，也是中日韓領導人會議的重要配套活動。本屆中日韓工商峰會由韓國大韓商工會議所、日本經濟團體聯合會和中國國際貿易促進委員會共同主辦。