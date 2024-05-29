中評關注：香格里拉對話會將臨 有何看點？

中評社香港5月29日電（記者 郭至君）一年一度的香格里拉對話會（簡稱“香會”）將於今年5月31日至6月2日在新加坡香格里拉大酒店舉行，多國政要和國防部長都將出席對話，並進行雙邊、三邊、多邊的交流。今年中美防長是否會在新加坡實現面對面會談？面對當前複雜嚴峻的台海形勢，“香會”上會如何進行討論？這些想必都是國際輿論關注的焦點。



看點一：關於台海局勢



事實上歷屆“香會”的重點之一都是台海局勢，而今年召開的時間正值中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊開展“聯合利劍—2024A”演習之後，因此有關當前台海局勢的話題一定是本次對話中最重要的焦點之一。可以想到，一些國家的防務高官一定會以“單邊破壞台海和平穩定”的所謂理由來指責中國，但凡事皆有前因後果，國際社會也應看到賴清德猖狂的“台獨”野心才是激發台海局勢不穩定的根本原因。而且，據國防部消息，董軍部長將在香格里拉對話會上圍繞“中國的全球安全觀”作大會發言，這是董軍部長的“香會首秀”，也是在眾說紛紜之時清晰明確表達中國軍方一貫立場的良好時機，對其講話內容必須給予高度關注。



看點二：關於中美兩軍互動



2022年，因時任美國眾議院議長佩洛西“竄台”，中國暫停中美兩軍溝通，其後，在兩國元首連續兩年兩次面對面會晤後逐步恢復。董軍部長曾與美防長奧斯汀於今年4月16日舉行過視訊通話，兩天前，中美兩方都正式宣布各自防長將到新加坡出席香格里拉對話，期間將進行首次會晤。因為兩軍關係是中美兩國關係的一個晴雨表，在中美關係總體發展趨穩的時候，雙方軍事交流互動也會相應增多。兩位防長在會晤時的講話傳遞出的信號和意涵非常值得深入解讀。

