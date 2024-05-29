中評現場：吳成典等兩岸人士拜謁黃花崗烈士墓

活動嘉賓代表一行共同瞻仰了黃花崗七十二烈士墓園（中評社 盧哲攝） 中評社廣州5月29日電（記者 盧哲）第四屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”5月28日至31日在廣東舉行。28日下午，活動嘉賓代表一行共同瞻仰了黃花崗七十二烈士墓園。台灣新黨主席吳成典接受媒體採訪時表示，中華民族偉大復興需要共同發揮中國人智慧，需要每個人都出一份力；兩岸沒有解決不了的困難，中國人要發揮各自智慧，共同促進中華民族興盛繁榮。



第四屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”嘉賓代表28日下午首先抵黃花崗七十二烈士墓園拜謁，現場解說人員講解了烈士墓的歷史及建築構造。在烈士墓前，嘉賓代表手持菊花默哀並三鞠躬向烈士致敬。



新黨主席吳成典在拜謁後接受媒體採訪表示，這次是率團參加“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”，在這之前前來敬拜。“在英靈的引導下，我們不要忘記民族情懷。”就兩岸關係的前景，吳成典指出，中國人是有智慧的，兩岸與兩岸中國人都有智慧，大家把智慧發揮出來，這個民族就會興盛。“這個民族一定要奉獻，都是黑眼睛、黑頭髮、黃皮膚，大家都是同一民族的後代，追求民族偉大復興不是哪一個人的責任，是每一個人都要出力。”他說，個人利益事小，民族利益事大。每個人都出一份力，這個國家才會更好。要實現中華民族偉大復興，需要包括大陸和台灣在內的中國人共同發揮中國人的智慧。“會影響兩岸、影響民族發展的話少講，多做有意義的事情。一個人如果能做出有意義的事情，那麼感動的力量才能長久。”吳成典還表示，“當你迷失了方向，就可以到黃花崗七十二烈士墓這邊看一看，走一走。你還可以看看林覺民的《與妻書》，他所提到的‘吾充吾愛汝之心，助天下人愛其所愛’令人非常感動。”



當天嘉賓代表還參觀了廣州市城市規劃展覽中心等地，瞭解廣州歷史、文化發展歷程。當晚，嘉賓們同乘游船夜游珠江，縱覽花城美景。據悉，第四屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”開幕式將於29日上午在廣州舉行。活動開幕後，佛山、珠海等城市將陸續舉行分論壇活動。



