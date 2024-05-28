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華春瑩任外交部副部長
http://www.CRNTT.com   2024-05-28 16:20:37


（圖片來源：新華社）
　　中評社北京5月28日電／新華社北京5月27日電　國務院任免國家工作人員。

  任命華春瑩（女）為外交部副部長。

  免去曲雲海的國家移民管理局（中華人民共和國出入境管理局）副局長職務。

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