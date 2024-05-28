外國駐華使節走進海南　感受中國的生機活力

在海口舉行的“2024駐華使節海南行”活動政策宣介會上，中外官員進行交流。（圖片來源：人民日報） 中評社北京5月28日電／據人民日報報導，近日，由外交部主辦的“駐華使節地方行”活動在海南舉行。此次活動以“相約海南自貿港，攜手世界再啟航”為主題，邀請了15個國家的25名駐華使節和外交官赴海口、文昌、瓊海、陵水和三亞等地參觀交流，瞭解海南現代化產業體系的構建成果，感受中國對外開放的生機與活力。



生機勃勃的海南，椰林輕舞、花簇艶麗。駐華使節和外交官們在接受記者採訪時表示，開放、美麗、現代化的海南非常有吸引力，期待以海南自貿港建設為契機，尋求更多同海南對接合作的機會，共享中國的發展機遇和改革成果。



“體現了中國發展新質生產力的決心”



在海南三亞崖州灣科技城產業促進中心展館內，“南繁矽穀”“經略海洋”“文昌航天”等關鍵詞印刻在墻壁上，吸引著駐華使節和外交官們駐足觀看。



南繁種業是海南自貿港建設的三大未來產業之一。南繁是指將水稻、玉米、棉花等夏季作物的育種材料，在冬季拿到我國南方亞熱帶或熱帶地區進行繁殖和選育的方法。每年冬天，位於三亞、陵水、樂東三市縣的國家南繁科研育種基地都是一片繁忙，來自全國各地的農業工作者在此投身育種工作。



看著展館內陳列的一張張育種相關專利證書，科特迪瓦駐華大使館商務參贊高曼·庫亞·貝爾丁對中國農業工作者肅然起敬：“育種工作不僅艱辛繁瑣，而且對科研技術也有很高的要求。一代代中國農業工作者的接續奮鬥，才換來了從南繁育種基地到‘南繁矽穀’的全面升級。”

