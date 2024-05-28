無錫今年將投入113.6億元治理太湖

中評社香港5月28日電／記者在江蘇省人民政府新聞辦公室27日召開的新聞發佈會上瞭解到，今年，在太湖生態治理中，無錫將投入113.6億元，實施116項重點任務和204個工程項目。



太湖是我國第三大淡水湖。位於太湖北岸、西岸的無錫市，擁有太湖最美的岸線，也是太湖生態治理的“主戰場”。



新華社報導，無錫市生態環境局局長彭紅宇介紹，這是無錫連續第三年治理太湖年度投入超百億元，目的在於推動太湖無錫水域水質根本性好轉。



2007年，太湖藍藻水華大面積發生，引發水危機，太湖生態治理由此展開，截至目前無錫在太湖生態治理中已累計投入1250億元。



彭紅宇介紹，經過十多年的治理，太湖生態已有所好轉。2023年，無錫GDP總量較2007年增長接近4倍，太湖無錫水域水質藻情達2007

年以來最好水平，總磷濃度較2007年下降53%。今年1月至4月太湖無錫水域水質保持Ⅲ類，截至目前還未監測到藍藻水華發生。



彭紅宇說，今後，在太湖生態治理中，無錫將堅持“減外源”，最大程度減少污染物入湖；堅持“清內源”，持續清淤降低河湖內源污染；堅持“擴生態”，構建環湖生態消納圈，增加水體自淨能力和環境容量；堅持“轉綠色”，通過轉型升級和發展新質生產力推動產業綠色化。