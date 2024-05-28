新研究：毛毛蟲通過感應靜電來探測天敵

中評社香港5月28日電／英國研究人員近期發現，毛毛蟲能捕捉捕食者發出的電信號，並對類似電場做出防禦性反應。而人類電子設備則會讓自然環境充滿電“噪音”，阻礙某些動物抵禦天敵的能力。



英國布里斯托爾大學研究人員在美國《國家科學院學報》上發表論文說，毛毛蟲的毛髮會隨著電場的變化而移動，且對與其他昆蟲振翅頻率相對應的頻率最為敏感，這表明毛毛蟲的毛髮可用以捕捉捕食者的電信號。



新華社報導，論文主要作者薩姆·英格蘭博士解釋說，許多動物在周圍環境中活動時身上會自然積累靜電，靜電可以推拉其他帶電物體；昆蟲的毛髮可以被帶靜電物體發出的電場移動，就像帶電氣球可以移動人類頭髮一樣。



為驗證毛毛蟲對靜電的感應能力，研究小組通過靜電傳感器來測量黃蜂和毛毛蟲攜帶了多少靜電，然後將這些電荷值輸入計算模型，用數學方法預測黃蜂接近植物上的毛毛蟲時周圍電場的強度。當毛毛蟲對這些條件做出防禦性反應時，研究人員就能用激光探測微小的振動，通過測量毛髮對不同頻率電場的反應程度，來研究毛髮是否起到了探測電場的作用。



研究同時發現，毛毛蟲對電線和其他電子設備發出的電場頻率也很敏感。這意味著，人類可能會讓環境充滿電“噪音”，從而阻礙某些動物探測捕食者的能力。



捕食者與被捕食者之間的相互作用關乎生死，這是動物進化的主要驅動力之一。幾乎所有陸上動物都會積累靜電荷，這種靜電感應可能普遍存在。研究人員說，這一新發現為瞭解動物如何相互感應，以及更廣泛地瞭解動物進化提供了全新維度。