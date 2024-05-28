國資委：國資央企要進一步突出重點深化改革

中評社香港5月28日電／記者從國務院國資委瞭解到，國務院國資委黨委日前召開擴大會議，強調國資央企要保持爬坡過坎的責任感，狠抓落實不動搖，全面推動國有企業改革深化提升行動落地見效。



新華社報導，國務院國資委要求國資央企進一步突出重點深化改革。一是要圍繞服務國家戰略深化改革，推動國有企業把充分發揮戰略功能價值放在優先位置，在建設現代化產業體系、構建新發展格局中充分發揮科技創新、產業控制、安全支撐作用。



二是要圍繞優化資源配置深化改革，堅持以企業為主體、市場化為手段，突出主業、聚焦實業，更加注重做強和做優，推進國有企業整合重組、有序進退、提質增效，積極佈局產業新賽道，因地制宜發展新質生產力，大力培育發展新動能。



三是要圍繞提升活力效率深化改革，全面落實“兩個一以貫之”，健全中國特色現代企業制度，更廣更深落實企業三項制度改革，健全更加精準靈活、規範高效的收入分配機制，激發各級幹部員工幹事創業的積極性、主動性、創造性。



四是要圍繞完善監管服務深化改革，堅持授權與監管相結合、放活與管好相統一，深化分類考核、分類核算，健全各類監督貫通協同機制，構建上下貫通、實時在線的數字化智能化監管體系，提升國資監管的科學性、針對性、有效性。