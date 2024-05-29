創新科技署舉辦“產學研1＋計劃”簽署儀式

“產學研1＋計劃”簽署儀式（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月29日電（記者 段曉魯）香港特區創新科技署昨日舉辦“產學研1＋計劃”簽署儀式，與24位大學研發團隊代表簽署合作備忘錄。



在中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任盧新寧、創新科技及工業局局長孫東教授、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部部長王偉明博士、創新科技及工業局常任秘書長麥德偉，以及有關大學校長和副校長的見證下，創新科技署署長李國彬與24位研發團隊代表簽署備忘錄，落實參與“產學研1＋計劃”的首批資助項目。資助金額總值超過十億元，涵蓋健康及醫藥科學、新材料及新能源、人工智能及機械人、電機及電子工程、工程、先進製造、中醫藥，以及環境農業及海洋生物科技領域。簽署儀式標誌著本地科研發展邁向新里程的重要時刻，創新科技署期望藉此激勵產學研協作，推動“從一到 N”的科研成果轉化和產業發展，促進香港經濟高質量發展和加速發展香港的新質生產力。



孫東教授在儀式致辭時感謝各大學對計劃的積極回應，並向獲得“產學研1＋計劃”督導委員會建議資助的24個項目團隊表示祝賀。他期待項目能惠及本港的創科生態，以及帶動獨角獸企業的誕生。



孫東教授續指，除了推出“產學研1＋計劃”以加強中游產業外，政府致力促進發展下游產業，聚焦於生命和健康科技、人工智能和數據科學，以及新能源和先進製造業。他表示，“在過去兩年，我們已成功接觸超過100間重點科技企業落戶香港或在港擴展其業務。這呼應了透過促進各產業良性循環互動，以推動本港的創科生態的發展。”



“產學研1＋計劃”督導委員會主席邱達根亦在儀式上表示，“產學研1＋計劃”在建立蓬勃的創科生態循環發揮了關鍵作用，適逢本港正需相關撥款促進研發成果商品化，釋放創科界的最大潛力，因此計劃推出的時機正合其時。



創新科技署於簽署合作備忘錄後，會與有關研發團隊確定項目內容細節，包括具體資助金額。



獲撥款100億元的“產學研1＋計劃”在2023年正式推出，以配對形式資助不少於100支來自大學教育資助委員會資助大學、有潛質成為成功初創企業的研發團隊。每個獲批項目可獲1000萬元至一億元不等的資助。計劃的評審準則包括項目的創科內容、項目成果的商品化機會、團隊的技術及管理能力、項目能否配合政府政策或對整體社會有利及項目的財務因素。