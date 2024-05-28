澳大利亞發佈首份“國家機器人技術戰略”

中評社香港5月28日電／澳大利亞政府28日發佈首份“國家機器人技術戰略”，這是該國鼓勵發展本國工業“未來澳大利亞製造”政策的補充。



據新華社報導，澳工業與科學部28日在新聞公報中表示，機器人和自動化技術對於澳經濟增長和未來至關重要，有助於擴大製造業、解決勞動力短缺問

題，有望到2030年每年增加國內生產總值1700億到6000億澳元（1美元約合1.5澳元）。



澳政府將使用“國家重建基金”“工業發展項目”和“先進戰略能力加速器”等方面的政策、資金支持發展和使用澳大利亞機器人技術解決方案。

