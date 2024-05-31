社評：美國對華強硬關稅政策將適得其反

中評社北京5月31日電（評論員 喬新生）5月21日出版的《紐約時報》刊登美國奧巴馬政府時期財政部長顧問拉特納的文章，強調對華強硬關稅政策可能會適得其反。



這位前政府官員援引高盛集團的一份研究報告指出，從2018年到2020年，美國關稅目標商品價格上漲4%，而非關稅目標商品價格下降1%。特朗普政府關稅政策，導致美國流失16.6萬個工作崗位。這說明美國對中國出口美國產品增加徵收懲罰性關稅，損害美國切身利益。



增加關稅，保護美國市場，意味著美國競爭力減弱。對中國出口美國產品增加徵收懲罰性關稅，目的是要減少中國對美國的出口，美國政府試圖以此損害中國的經濟利益。但是，只要中國產品具有足夠的競爭力，即使美國增加徵收懲罰性關稅，也無法阻礙中國經濟發展的勢頭。增加徵收的關稅，絕大多數由美國進口商和美國的消費者承擔。中國對美出口成本增加，但是，只要中國企業降低生產成本，適當提高價格，仍然可以保持足夠的利潤空間。



在貨物貿易領域，美國顯然處於防守狀態。在服務貿易領域，同樣如此。表面上看，美國聯邦儲備委員會通過提高利率，吸引世界各國的資金，確保美國資本市場價格上漲。但是，由於利率不斷提高，美國國內資金成本大幅度上漲。不少中小銀行出現支付危機，少數中小銀行破產倒閉。美國聯邦儲備委員會提高利率，導致自身出現虧損，美國銀行業風聲鶴唳。可以這樣說，美國證券市場價格上漲，無法掩蓋美國銀行系統所面臨窘況。假如美國聯邦儲備委員會繼續保持高利率，那麼，美國經濟必然會爆發危機。事實上，美國聯邦儲備委員會已經採取“內外有別”的貨幣政策，通過減少購買美國國債，保持貨幣政策彈性空間，確保美國聯邦儲備委員會關鍵時刻能金蟬脫殼。



從國際債券市場來看，美國政府發行的債券仍然具有一定的吸引力。但是，美國政府拍賣國債，是建立在高利率基礎之上的。現在美國政府為了支付國債利息，每年需要額外增加近8，000億美元的支出。這就使得財政雪上加霜。



經濟上的困頓，導致美國財政部和美國聯邦儲備委員會騎虎難下。美國財政部長把矛頭對准中國，指責中國“產能過剩”，是為了掩蓋真相，轉移視線。美國民主黨政府實施的一系列經濟政策，已經將美國經濟推向懸崖邊。把責任推卸給中國，無助於解決美國自身存在的問題，相反地，會讓美國積重難返。

