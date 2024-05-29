吳成典答中評：持續鼓勵台灣青年來大陸交流

新黨主席吳成典（中評社 盧哲攝） 中評社廣州5月29日電（記者 盧哲）第四屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”5月28日至31日在廣東舉行。28日晚，參與活動的兩岸嘉賓一同乘游船夜游珠江，縱覽花城美景。新黨主席吳成典在此間接受中評社記者訪問時表達了和平統一的願望。吳成典說，現時兩岸交流的困難實際上已經彰顯出來了，但新黨會持續鼓勵台灣青年來大陸交流，因為統一是每一個人都有的責任，“每一個人分攤自己該做的事情，這樣子融合起來，力量才會讓人感動。”



當晚，輪船在珠江暢遊，兩岸燈光璀璨。夜幕之下的廣州塔，亮出“兩岸一家親”字樣，引得活動嘉賓紛紛合影拍照留念。吳成典饒有興致地拍攝了沿途的風景，他對中評社記者表示，自己去過秦淮河兩次，也去過武漢長江夜游，“都很美。但今天看珠江我覺得又更好。因為珠江比較寬敞，燈光設計很完善。你看，珠江上除了燈光之外，沒有遮擋，景觀很完整。珠江給人的品位感覺非常好。特別是今天晚上沒有下雨，有微風，溫度又適宜，這感覺特別的好。”



吳成典在輪船的露天頂層與青年吹風、看景、閒聊，圓桌不時傳出笑聲。在回答中評社記者關於接下來兩岸青年交流面臨的狀況的提問時，吳成典說，兩岸交流尤其是青年交流困難實際上已經彰顯出來了，“今後也是一樣會有這些困難。但我相信這困難會慢慢變成不是困難。”他說，現在是“執政者、掌權的人，他不願意放棄自己的利益，其實對台灣來講越開放、越跟大陸結合對台灣越好，可是他們目前他不想這樣子做，是一個既得利益的心態。”