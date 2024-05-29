陳保基答中評：兩岸農業交流前景值得期待

台灣大學名譽教授、前台灣農業部門主任委員陳保基接受記者採訪。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京5月29日電（助理記者 李澤璇）5月27日，以“農”墨重彩 “興”韵京台為主題的2024年京台美麗鄉村論壇開幕式和主論壇活動在北京市大興區成功舉辦。本屆論壇旨在深入拓展京台農業、文旅領域交流，進一步宣傳北京市農文旅產業特有品牌，共同助力美麗鄉村建設高質量發展。開幕式後，台灣大學名譽教授、前台灣農業部門主任委員陳保基接受中評社助理記者採訪時表示，兩岸農業交流前景值得期待，兩岸青年交流水到渠成。



談及本次參會的感受時，陳保基表示，由於疫情的關係，他已經五年沒有來到北京了，這次在北京參觀了很多農業設施，感覺到五年來北京的農業進步非常大。2024京台美麗鄉村論壇聚焦鄉村建設，在他看來，鄉村發展對於兩岸來說是相同的重要。隨著經濟的發展，農村和都市之間的差距越來越大，這就要求必須要有整體的規劃來提升農村的生活體驗和價值。



陳保基特別提到，今年的論壇除了著眼於農業生產外，還關注農村的轉變，引進了很多高科技、新觀念。比如，這次論壇上就展示了2023年京台美麗鄉村論壇的成果——台灣高校設計團隊為大興區農業設計的標誌。



“以前的農業產業從來沒想過要去設計一個意象去代表農業，可是慢慢地，這些意象、文創產品讓農產品的附加價值和辨識度提高了很多。這些東西在台灣幾年前就非常流行了。”陳保基解釋道。



在他看來，大興區是一個農業大區，有悠久的歷史，有很多新的、好的產品，也有以西瓜節為代表的豐富文化活動。這個論壇在未來可以進一步深化兩岸對鄉村建設的經驗交流，促進兩岸在農業生產方面的共同提升，提升農業產業的價值。

