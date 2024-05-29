段兆麟答中評：兩岸宜發揮特色，互鑒經驗

台灣屏東科技大學名譽教授段兆麟接受記者採訪。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京5月29日電（助理記者 李澤璇）5月27日，以“農”墨重彩 “興”韵京台為主題的2024年京台美麗鄉村論壇開幕式和主論壇活動在北京市大興區成功舉辦。本屆論壇旨在深入拓展京台農業、文旅領域交流，進一步宣傳北京市農文旅產業特有品牌，共同助力美麗鄉村建設高質量發展。



開幕式後，台灣屏東科技大學名譽教授段兆麟接受了中評社助理記者採訪，從民宿的角度具體闡釋了兩岸休閑農業發展的差異，並提出兩岸應該發揮自身特色，相互借鑒經驗。



段兆麟自上世紀90年代開始觀察兩岸休閑農業的發展，他介紹，大陸最早的創意休閑農業就是在北京懷柔發展起來的。在他看來，北京的休閑農業在體驗活動設計、文創商品的開發、民宿的經營方面還需要與時俱進、繼續提升。



他特別提到，北京有豐富的歷史文化資源，非常適合發展特色民宿。他期待在北京看到具備更多文化要素的休閑農業產品和民宿產品，也期待看到更多帶有北方農產品特色的文創產品。



具體到民宿方面，段兆麟介紹，民宿是一個典型的農文旅產品，民宿要結合地理特色，要有好的景觀、文化、生態，要有人情味，兩岸在各個要素方面各有所長。他認為，台灣的民宿更有人情味，大陸的民宿在遊客心理感受方面可以借鑒台灣的經驗，讓遊客住進民宿就有回家的感覺，能深入當地的環境，親身體驗文化。



他還提到，豐富的地理景觀是大陸民宿的優勢，也是值得台灣民宿學習的地方。他提到了在成都一家民宿居住的體驗：民宿中間有一個水潭，荷花盛開、荷葉田田，景觀與民宿結合得很好，環境非常優美。



最後，段兆麟總結道，北京與台灣在氣候、特色農產品等方面存在很大差異，兩岸不必追求“一致”，可以在農業產業領域持續加強經驗交流，發展自身特色，在農產品貿易中增進交流、增進兩岸的民生福祉。

