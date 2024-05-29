台青王岳峰：願帶動更多青年投身農業

台青王岳峰接受記者採訪。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京5月29日電（助理記者 李澤璇）5月27日，以“農”墨重彩 “興”韵京台為主題的2024年京台美麗鄉村論壇開幕式和主論壇活動在北京市大興區成功舉辦。本屆論壇旨在深入拓展京台農業、文旅領域交流，進一步宣傳北京市農文旅產業特有品牌，共同助力美麗鄉村建設高質量發展。



王岳峰是北京一心回鄉農業科技有限公司總經理，亦是一位扎根大興的優秀台青。他通過去年的論壇跟大興區建立了合作，在本屆論壇上，台灣一心回鄉集團北京安定回鄉農業科技有限公司與北京市四級陽坤農業科技發展有限公司簽訂了2024種苗培育合作協議及未來五年戰略合作夥伴協議書。



開幕式後，王岳峰向記者介紹了自己的創業經歷，並表示，希望能邀請更多的台灣青年參與論壇、帶動更多兩岸有志青年投身農業。



據王岳峰介紹，他2022年來到北京創辦了一心回鄉農業科技有限公司，“一心回鄉的意思就是‘一心一意地想回到祖國、家鄉’”。台灣島內有接近三十年的有機種植全產業的發展經驗，他帶著這些經驗回到祖國、扎根北京，“希望借由我們，能帶動更多的青年投入到鄉村產業當中來，共同促進家鄉的產業發展”。



對於京台兩地的農業交流，王岳峰表示，在這次2024京台美麗鄉村論壇的推動下，15位來自台灣島內北部、中部、南部的有機農夫獲得了參加這次盛會的機會。在這個過程中，他更深刻地體會到，不管是在大陸還是在台灣島內，還有非常多的年輕人需要這樣的機會來加深對農業的瞭解，理解如何通過青年力量來推動農業產業的年輕化、如何通過自己的力量來實現國家糧食的安全、自主。



最後，王岳峰表示，希望有機會邀請更多的台灣年輕人來參加論壇，持續促進兩岸的農業交流。

