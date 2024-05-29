張萌：推陳出新　增進兩岸青年農業交流

大興區台辦主任張萌接受記者採訪。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京5月29日電（助理記者 李澤璇）5月27日，以“農”墨重彩 “興”韵京台為主題的2024年京台美麗鄉村論壇開幕式和主論壇活動在北京市大興區成功舉辦。本屆論壇旨在深入拓展京台農業、文旅領域交流，進一步宣傳北京市農文旅產業特有品牌，共同助力美麗鄉村建設高質量發展。



開幕式後，大興區台辦主任張萌在接受記者採訪。關於本屆京台美麗鄉村論壇與往年的不同之處，張萌表示，今年是大興第二次承辦京台美麗鄉村論壇，而京台美麗鄉村的系列活動已經連續舉辦二十多屆了。本屆的獨特之處在於，論壇是有展示去年的合作成果，還有兩岸成功回鄉創業的青年案例研討交流和展示。



他介紹，本屆京台美麗鄉村論壇展示了2023年論壇取得的成果——台灣實踐大學設計團隊為大興區西瓜、蔬菜、金把黃梨等農產品做的外包裝創意設計。學生們登上舞台，講解設計思路，引出了現場兩岸青年的熱烈討論。



此外，本屆論壇還推出了沙龍版塊，邀請京台兩地地方創生優秀案例負責人介紹經驗、分享成果，並設置問答交流環節，搭建兩岸青年交流平台。



“我們還將持續打造‘青’創課堂這一品牌、設計系列活動，持續增進兩岸青年在農業領域的交流。”張萌介紹道。

