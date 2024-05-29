快評：上台十天連吞數敗　賴清德痛苦在後頭

中評社快評／賴清德5月20日上台執政，迄今剛好十天，已在兩岸、外交、內政上連吞數敗。這與台灣內外客觀環境有關，也與賴清德存心搞對抗有關。賴清德執政開局不順，痛苦在後頭。



賴清德最新遭遇的一敗是，藍白陣營推動的“立法院”改革法案昨天全案三讀通過，民進黨在抗爭及表決戰上全線潰敗。藍白聯手不只擴大了“立法院”的調查權、聽證權等，對行政權形成制約，還讓“立法院”朝小野大的現狀強化，變成民進黨執政的真實困境。



賴清德遭遇的另一敗是，5月27日，在瑞士日內瓦開幕的第77屆世界衛生大會（WHA）拒絕將“邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會”的提案納入大會議程，這是相關提案連續第8年被拒。如有分析所指出，台灣再度被世界衛生組織排拒於大門之外，拉開了賴清德外交敗仗的序幕。



此外，在兩岸問題上，賴清德一上台即碰壁。本月23日至24日，大陸東部戰區展開的“聯合利劍－2024A”圍台軍演，聲勢浩大，震懾各方。大陸公開強調，此次軍演是對賴清德5.20講話謀“獨”挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持“台獨”、干涉中國內政的嚴厲警告。大陸對台演習常態化，正在建立台海新現狀，台灣方面無力抗衡。



賴清德僅以4成選票當選、“立法院”朝小野大、兩岸實力差距懸殊，執政本來就先天不足，卻不思和解、溝通，只想挑戰、挑釁，遭到挫敗是必然的。民進黨已非完全執政，兩岸關係也已回不去了，賴清德痛苦在後頭。