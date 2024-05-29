﻿何永賢訪杭州　就房屋政策建築科技交流意見

何永賢一行人昨日參觀杭州國家版本館，瞭解該館如何利用建築信息模擬技術輔助興建及其獨特的建築結構。（圖源：大公報） 中評社北京5月29日電／據大公報報導，房屋局局長何永賢正在杭州展開訪問行程，昨日與國家住房和城鄉建設部總經濟師曹金彪會面，其後與住建部和浙江省住房和城鄉建設廳官員舉行首屆內地與香港特區住房交流會，就房屋政策、幸福設計、建築科技和智慧物業管理等互相交流經驗。



何永賢表示，在和曹金彪會面時談到，香港和內地城市在房屋議題上，面對近似的挑戰，透過深入交流、經驗互鑒，有助做到“同題共答”。她提出希望將來有機會在香港接待國家住建部團隊。在交流會上，她闡述香港如何與居民、社區、業界共築幸福，包括香港的房屋階梯、未來十年建屋目標、處理㓥房問題的工作、快速興建簡約公屋和過渡性房屋等，並簡介應用和推展建築科技的工作、“幸福設計”的內容、智慧邨管的嘗試等。



她形容此行收穫豐富，包括瞭解到內地住房保障政策、國家如何幫助2億多困難群眾改善住房條件、如何推進城鎮老舊小區改造、如何建設綠色低碳與智能安全的“好房子”，還有內地物管情況、杭州市保障性住房工作實踐等。



何永賢一行前日傍晚抵達杭州後，參觀杭州國家版本館，瞭解該重要文化地標的獨特建築結構，以及如何利用建築信息模擬技術輔助興建，並聽取工作人員介紹多種中華典籍版本和文物。何永賢今日繼續訪問杭州，之後轉往北京訪問。



（來源：大公報）