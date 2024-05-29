“產學研1＋計劃”首輪資助24項目

“產學研1＋計劃”昨日舉行簽署儀式後，官員與24位研發團隊代表合照。（圖源：大公報） 中評社北京5月29日電／據大公報報導，近年本港大力發展創科，推動優秀科研成果的轉化。特區政府於去年10月推出“產學研1＋計劃”（“計劃”）並接受申請，昨日公布首輪評審結果。督導委員會在94份申請中，挑選和推薦其中24份申請給予資金支持，每個獲批項目可獲1000萬元至一億元不等的資助。



創新科技及工業局局長孫東在簽署儀式上致辭表示，期待項目能惠及本港的創科生態，且帶動獨角獸企業的誕生。有獲批項目團隊分享感受表示，“產學研1＋計劃”為團隊發展打了“強心針”，不僅加速科研成果的商業化，亦降低投資者的投資風險、提振投資信心，讓市民都能感受到“創新科技是有出路的”。



昨日，特區政府舉辦“產學研1＋計劃”簽署儀式，與24位大學研發團隊代表簽署合作備忘錄。資助金額總值超過十億元，涵蓋健康及醫藥科學、新材料及新能源、人工智能及機械人、電機及電子工程、工程、先進製造、中醫藥、環境農業及海洋生物科技七個領域。



助建蓬勃創科生態循環



孫東在儀式致辭時感謝各大學對計劃的積極回應，並向24個獲批項目團隊表示祝賀。他透露，“計劃”首輪收到94宗申請，每項研究都非常卓越，具有突破性，亦表示期待能帶動獨角獸企業的誕生。



孫東續指出，除了推出“產學研1＋計劃”以加強中游產業外，政府亦致力促進發展下游產業，聚焦於生命和健康科技、人工智能和數據科學，以及新能源和先進製造業。他表示，特區政府在過去兩年已成功接觸超過100間重點科技企業落戶香港或在港擴展其業務，“這呼應了透過促進各產業良性循環互動，以推動本港的創科生態的發展”。



“產學研1＋計劃”督導委員會主席邱達根在儀式上表示，“計劃”在建立蓬勃的創科生態循環發揮了關鍵作用。他指出，本港創科中游是需要加強的地方，而“計劃”能為香港產業鏈創造新的需求及利潤，相信24個項目團隊中將有很多會成長為卓越的公司，向世界展示香港的創新精神。

