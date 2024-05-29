美債務嚴峻　美元資產高危

美元資產價格下行壓力大，提防出現美債、美股、美元同步急跌的三殺場面。（大公報） 中評社香港5月29日電／大公報報導，中國發行特別國債市場反應佳，顯示人民幣資產在全球十分搶手。相反，美債表現弱勢，即使中東地緣政治局勢緊張、美國聯儲局放慢縮減資產負債表規模的步伐，但美債價格表現依然毫無起色，就連華爾街老手亦建議美國投資者轉移投資海外，從中反映美債等美元資產並不安全，投資風險日高。



上月美國消費者物價指數升幅3.4%，較3月份稍為回落0.1個百分點，但與2%通脹目標仍有一定距離，多位美聯儲委員認為抗擊通脹之路仍然十分遙遠，預期現水平利率仍然維持一段時間，拖累美國國債價格持續走低，今年來整體平均回報為負1.8%，除非美聯儲意外大幅減息，否則很大機會今年全年回報再度見紅，令美債在全球吸引力進一步下降。



美債回報見紅 失避險功能



事實上，反映美國整體國債價格表現的債券指數在過去五年累跌約2.1%，表現令人失望，令市場質疑美債的避險資產功能不再。



就算最新美國經濟數據表現疲弱，例如失業率、新領失業救濟金人數上升，年內減息預期升溫，加上美聯儲放慢縮減資產負債表規模的步伐，減少在市場出售國債資產，但美債價格仍然反彈乏力，在波動的環球投資市場之中，美債完全發揮不出避險功能。目前10年及30年期債息高企於4.4厘及4.5厘水平，但未見買盤積極入市。



華府狂舉債 嚇怕投資者



事實是投資者眼見過去五年美債回報持續見紅，已重挫市場投資信心，影響美國財政部標售國債的認購反應，這與中國首批400億元30年期特別國債獲得不俗市場反應成強烈對比。

