粵港澳300精英　演練雷霆救災

左圖：在山岳高空繩索“T”型救援演練中，粵港澳救援人員通過T型繩索救起一名傷者。＼大公報記者敖敏輝攝；右圖：5月28日，“聯城－2024”粵港澳大灣區地震救援聯合演練在廣東江門舉行。澳門消防員（中）與香港消防員合作進行繩索救援演練。＼新華社（圖源：大公報） 中評社北京5月29日電／據大公報報道，“江門發生6.2級地震，出現房屋倒塌和人員傷亡，在收到廣東方面的支援請求後，香港消防處立即成立指揮組並集結救援隊伍、車輛、設備，在港珠澳大橋口岸綠色通道下，人員物資不停車不下車直抵災區，粵港澳三地共同開展救援工作。”這是27日至28日“聯城-2024”粵港澳大灣區地震救援聯合演練中的一幕。在預定48小時內，近300名粵港澳消防救援隊伍奔赴江門，雷霆救災，出色完成救援任務，聯合演練達到預期目標，譜寫灣區合作新裡程。此次聯合演練創下多個“歷史首次”，包括香港消防車首次駛入內地、香港消防員首次在斜樓和泥石流中實戰等。



模擬發生6.2級地震 限48小時完成救災



此次參演單位分別是香港消防處、澳門消防局、中國救援廣東機動專業隊和江門消防救援支隊。其中，主要輻射華南地區的中國救援廣東機動專業隊是全國8個機動專業隊之一，是中國消防救援中的“尖刀力量”。香港消防處27名參演人員多是香港消防處災難應變救援支隊的骨幹，其中多人參與土耳其地震救援工作，積累了海外救援的經驗。



經粵港澳共同協商，此次三地消防聯合演練按照預定的時間、流程、方案和救援演練地點開展。27日早上8時，在粵港此前已經建立的聯絡機制和平台下，香港消防處收到來自廣東方面有關江門發生6.2級地震的信息通報，受災嚴重，建築物倒塌，大量人員被困，廣東向香港發出派專業力量開展救援工作的請求。香港消防處迅速響應，在短時間內指派27名消防處災難應變救援隊隊員。根據地震救援的特點，指揮組列出400餘件救援設備清單並迅速出庫。救援隊伍迅速完成裝備，登上5輛消防救援特種車輛，集結出發。



12時，香港消防救援車隊抵達港珠澳大橋。粵港兩地的海關、出入境部門，已經提前收到香港救援隊伍人員、車輛信息，在災害應急救援綠色通道下，救援隊伍不停車不下車，“無感”快速通過大橋香港口岸和珠海口岸。珠海一側內地交警車輛鳴笛，引導香港救援隊伍直達災區。前往“災區”的5輛參與聯合演練的香港消防救援車通過大橋珠海口岸一刻，是香港消防車輛首次駛入內地，具有裡程碑意義。

