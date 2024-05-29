港畢業生就業信心大增　遠高於全球均值

CFA協會亞太區考試發展高級總監楊啟之。(大公報) 中評社香港5月29日電／大公報報導，CFA協會發表2024年全球畢業生展望調查結果。調查發現，今年香港畢業生對自身就業前景的整體信心大幅提高，由去年的67%大幅上升至88%，亦遠高於全球平均78%水平。CFA協會亞太區考試發展高級總監楊啟之表示，雖然近期經濟面對挑戰，但香港國際金融中心屹立半個世紀的“底氣十足”，加上特區政府推出不同措施吸引人才，社會氣氛明顯好轉，是畢業生信心大增的原因。



在經歷了新冠疫情期間的波動後，88%本港受訪者對畢業後的未來抱有信心，於調查的14個地區中排名第二，僅次於阿聯酋，美國與英國則包尾。楊啟之表示，香港擁有獨特優勢，如背靠內地，外資可借香港投資內地；內地企業亦可借香港投資外國項目。她又指，香港是全球最大離岸人民幣中心，吸引不少投資者來港投資人民幣產品，而人民幣產品的不斷創新，創造更多職位，如合規及銷售等。



工作首選金融行業



調查發現在當前的經濟環境下，受訪者認為金融業提供最佳的就業前景。相對於2023年全球畢業生展望調查結果，近三成的受訪者將金融業列為他們最具信心的首選行業，連續第二年排名第一。香港作為國際金融中心，畢業生的首選自然是金融業，占28%；其次為教育，占19%。



此外，95%的香港受訪者認為人工智能和自動化對職業成功至關重要，顯著高於全球平均的66%，99%受訪者認為瞭解如何使用這些工具將有利於他們的就業前景，而全球平均為92%。畢業生對人工智能和自動化工具的優勢持樂觀態度，衹有1%的受訪者表示這對他們未來的職業生涯沒有任何好處。