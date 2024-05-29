﻿美國在加沙建碼頭　啟用一周破損嚴重

上圖：美軍試圖移動擱淺的船只；下圖：和陸路通道相比，通過臨時碼頭運送救援物資無異於杯水車薪。（圖源：路透社） 中評社北京5月29日電／據大公報報導，美國耗資3.2億美元（約25億港元）建造的加沙臨時浮動碼頭5月17日完工，25日就因強風浪出現損壞，部分結構脫落並漂入海中。為碼頭提供支撐的4艘美軍船只脫離系泊區，其中2艘擱淺。美國總統拜登3月宣布建造該碼頭時已引起巨大爭議。專家稱，和陸路通道相比，通過碼頭運送救援物資無異於杯水車薪。有聯合國官員表示，在美國繼續向以色列提供260億美元（約2028億港元）軍援的情況下，修建碼頭對於緩解加沙嚴重的人道主義危機幾乎無濟於事，只是轉移輿論壓力的“荒謬表演”。



美國中央司令部25日稱，美國在加沙建造的臨時浮動碼頭所在海域出現強風浪天氣，碼頭其中一部分脫離主體，漂流入海。為碼頭提供支撐的4艘美軍船只脫離系泊區，其中兩艘船停在碼頭附近的海灘上，另兩艘擱淺在阿什克隆附近的以色列海岸。



運力無法滿足加沙最低需求



為拖回脫落結構和擱淺船只，美軍先派出一艘小型機動船，結果該機動船在加沙灘頭擱淺。隨後美軍再派出一艘稍大的機械化登陸艇前去營救，然後這艘登陸艇也擱淺在海岸上。



視頻顯示，現場動用了挖掘機等設備，但是都無法移動擱淺的美軍艦艇。當天有數百名以色列人圍觀了這一擱淺事故。美國陸軍於26日出動了“拉尼米德”級大型登陸艇“馬塔摩爾斯”號，才將此前擱淺的機械化登陸艇拖離海灘。



其實早在拜登政府宣布建造碼頭時，外界就對這一做法嗤之以鼻。有批評聲音指出，美國堅持修建耗資3.2億美元的臨時碼頭只是為了轉移人們對以色列蓄意封鎖通往加沙陸路口岸的注意力。人權組織認為，隨著國際壓力越來越大，拜登利用這個碼頭來假裝他正採取措施應對加沙日益惡化的人道主義危機。



聯合國援助機構、人道主義和救援團體警告，通過碼頭運送援助物資並不能幫助大批陷入饑荒的巴勒斯坦人。根據五角大樓5月23日發表的聲明，在投入使用的第一周，衹有大約820噸援助物資通過該碼頭運送，其中衹有約三分之二抵達加沙境內的物資接收點，相關物資總量僅相當於71輛貨車的貨運量，僅占加沙地帶200多萬面臨嚴重饑餓威脅的民眾每天最低需求量的15%。

