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古巴獨立私營企業家獲許部分使用美銀行服務
http://www.CRNTT.com   2024-05-29 11:20:22


（圖源：央視網）
　　中評社北京5月29日電／據央視網報導，當地時間5月28日，美國財政部發表聲明表示，美國修訂法規，恢復對古巴“掉頭式交易”（即在美國境外發起和終止的資金轉賬）的授權。

　　聲明稱，美國授權允許古巴的獨立私營企業家開設、維護和遠程使用美國銀行賬戶進行授權或豁免交易，增加了對古巴民眾使用互聯網的支持。

　　（來源：央視網）

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