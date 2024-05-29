港人北上消費增　WeChat交易飈8倍

洪丹毅表示，WeChat Pay HK計劃全面覆蓋水電煤和政府繳費。（大公報） 中評社香港5月29日電／大公報報導，騰訊（00700）金融科技副總裁洪丹毅表示，過去兩個月，港人北上消費，使用WeChat Pay HK的交易金額及筆數按年上升7至8倍，預期即將到來的端午節交易金額及筆數創新高。



洪丹毅解釋，交易金額及筆數大增，除了因為低基數效應，同時亦因為Wechat Pay HK增加覆蓋更多商戶，並推出聯營活動，刺激用戶流量。他續說，將加大與現有逾15萬香港商戶合作，包括計劃全面覆蓋水電煤和政府繳費。



投入資源 接入更多香港的士



目前WeChat Pay HK已個別接入的士，洪丹毅直言，香港的士接入電子錢包的發展較慢，因此希望投入更多資源開通的士領域，力爭今年內每3至4部的士之中，有1部接入WeChat Pay HK及微信支付。



港人熱愛北上消費，Wechat Pay HK近期持續提升服務以迎合需求，包括升級支付限額，將每筆交易額上限由2萬提升至3.8萬港元，每年支付限額由20萬上調至40萬元。



此外，近年WeChat Pay HK打通上海、武漢、西安、成都等15個內地城市的乘車碼，洪丹毅表示，除了原有開通深圳、佛山、廣州等大灣區城市，下一代將循高鐵兩小時生活圈進行覆蓋。他續說，由於一個城市的乘車碼並非單方面可開通，涉及當地公交機構、相關數據驗證等。



福田的大型商場卓悅中心董事總經理甄婉兒表示，常規周末港客流占比約20%，在復活節、佛誕、聖誕等假期，港客比例增至超過30%。她提到，港客喜愛消費的品類集中在餐飲、數碼以及美容美業服務等，購買伴手禮帶回港亦成為消費習慣。



另外，位於深圳的領展中心城項目公司總經理莊美蓉認為，在電子支付便捷度的驅動下，更能吸引港人北上消費，以領展中心城為例，今年“五一”客流按年急增80%，當中一半屬於香港消費者。