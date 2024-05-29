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烏議長：澤連斯基將擔任總統直至選出新總統
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2024-05-29 11:17:35
（圖源：央視新聞）
中評社北京5月29日電／據央視新聞報導，當地時間5月28日，烏克蘭最高拉達（議會）主席斯特凡丘克在其官方社交平台發文稱，根據烏克蘭憲法相關條款，烏總統將繼續行使權力直至烏克蘭新選出的總統就職。他表示，澤連斯基將繼續擔任烏克蘭總統，直到戰時狀態結束，選舉產生新任總統。
（來源：央視新聞）
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