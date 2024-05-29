無視國際譴責　以軍坦克開入拉法市中心

拉法塔爾蘇丹難民營被以軍炸毀後，當地民眾更加無助。（圖源：美聯社） 中評社北京5月29日電／據大公報消息，據路透社報導：目擊者稱，以色列坦克28日首度開進加沙地帶南部城市拉法市中心，並在市中心的阿爾奧達清真寺附近展開行動。



28日凌晨，以軍地面部隊進入拉法市中心以西地區，並且在扎阿拉布環島與哈馬斯分子發生激烈交火，還向拉法的印度尼西亞醫院大樓發射炮彈。以軍稱其部隊持續在拉法地區行動，但未對坦克開進拉法市中心一事置評。



以軍26日晚轟炸位於拉法的塔爾蘇丹難民營，造成至少45人死亡、近250人受傷，引發國際社會譴責。以色列總理內塔尼亞胡稱這是一起“非常不幸的意外”，並承諾將進行調查。儘管如此，當地居民表示，以軍隨後仍繼續對拉法市加強攻勢。



中國外交部發言人毛寧28日表示，中方對以色列開展針對拉法的軍事行動表示嚴重關切，注意到國際法院第三次就巴以衝突發布臨時措施命令，首次明確要求在有關地區停止軍事行動。這反映了國際社會迫切希望停火止戰、保護平民、緩解人道危機的普遍共識和強烈呼聲。



中方反對任何違反國際法包括違反國際人道法的做法，要求各方保護平民和民用設施，強烈呼籲以色列傾聽國際社會呼聲，停止進攻拉法。國際社會應當共同為緩解、結束加沙的人道主義災難作出努力。



（來源：大公報）