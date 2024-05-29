新投資移民計劃　助家辦培育繼承者

中評社香港5月29日電／大公報報導，“新資本投資者入境計劃”在今年3月1日開始接受申請。王文輝表示，當申請人來到香港時，通常擁有超過3000萬元的資產，以應對生活開支、住房、日常消費，以及孩子教育等支出，當中高淨值人士可考慮建立單一家族辦公室或通過聯合家族辦公室以管理其資產，相信該計劃與家族辦公室的發展可相輔相成。



王文輝認為，新資本投資者入境計劃旨在讓申請人及其家族成員（包括配偶和不超過18歲的子女）來港投資，對於那些高淨值家庭的已成年子女、完成學業並開始工作的情況，可以選擇通過建立單一家族辦公室並受聘在香港工作，這種模式也有助於下一代在完成學業後協助家族管理投資業務，並培育家族辦公室的下一代傳承和繼任安排。



談及高淨值人士來港預期，王文輝指出，參考“資本投資者入境計劃”在2003年至2015年期間錄得逾2.5萬宗申請；近期查詢反應非常熱烈，安永接到的查詢中超過半數來自內地，另有部分來自東南亞，相信是次的申請數字不會少。



每宗為港引資超3000萬



資金流入方面，王文輝認為，申請人除了要滿足3000萬元的最低淨資產要求外，還需有足夠資金應對定居香港所需開支，所以預料帶入本港的資金會超過這個數字，整體資金流入相信會頗具規模。此外，這些流入香港的資產需要銀行、資產管理人幫忙管理，金融界也有不少機構為申請人提供協助，相信能有助業界的發展。



陳恒澤補充指，申請人對於專業服務的需求非常多元化，可以向專業機構尋求幫助，以安永為例，能提供包括稅務、審計、交易與戰略、估值等方面的服務。