網評：騎行熱升溫，服務管理須跟上

中評社北京5月29日電／來源：光明日報 作者：宋 奇



日前，以“新賽道、新動力、新征程”為主題的第32屆中國國際自行車展覽會在上海舉行。此次展會吸引超過1400家企業參展，全面展示當今自行車和電動自行車產業發展新趨勢、產業科技新成果以及健康出行新理念。與之形成呼應的是，展館外，騎行熱正在各地持續升溫。



中國曾被稱為“自行車王國”，穿梭在大街小巷的自行車曾是幾代人的共同記憶。近年來，國內騎行熱不斷升溫，城市騎行、長途騎行各類路線吸引了越來越多的“騎友”，自行車這種人們熟悉而親切的交通工具正以一種全新的姿態進入公眾視野。新的騎行文化中，自行車不只是單一的交通工具，而是一種生活方式的載體。騎行的內涵也早已超出單純的運動，被賦予了更多意義和屬性，如休閑、社交等。人們將騎行與勇於探索、堅韌不拔等精神品質聯繫在一起，將其視作彰顯個性、塑造身份認同的方式。越來越多的年輕人選擇“在路上”，通過騎行丈量廣袤大地、欣賞自然風光、觸摸厚重歷史，騎行也因此被視作一股充滿生機與活力的文化潮流。



騎行熱催生消費新場景，激發消費新活力。新的消費需求倒逼傳統產品升級。對騎行運動愛好者來說，自行車不再是一水的“二八大杠”，而是被進一步區分出山地車、公路車、折叠車等不同類別，碳纖維車架、一體化車把、電子變速等新技術層出不窮，運動相機等配件市場也在迅速擴張，為國產自行車開拓了更廣闊的發展空間。此外，騎行文化的核心不再是交通而是體驗，騎行消費也隨之從實物消費轉向實物與服務消費並重。這催生了騎行“後市場”，即圍繞騎行的服務市場，如提供租賃、維修、行程規劃和向導服務的騎行俱樂部等。