網評：食品營養分級助力健康生活

中評社北京5月29日電／來源：人民日報 作者：韓春瑤



飲料也有營養分級標準了。前不久，全國首個飲料“營養選擇”分級標識在上海試行。根據飲料中非乳源性糖、飽和脂肪、反式脂肪、非糖甜味劑的含量，分為A級到D級，推薦程度遞減。這一標準引發廣泛關注。



隨著生活水平不斷提高，人們的健康意識不斷增強，“控糖”“控脂”成了許多人的迫切需求。然而，目前的食品飲料普遍採用配料表和營養成分表的形式來介紹其營養價值，大多數普通消費者不具備相關專業知識，很難真正理解這些指標的意義。在科學評估的基礎上，對食品營養情況進行分級，消費者就可以根據身體狀況和個人喜好來購買，養成更健康的飲食習慣。



營養分級標準的建立，有助於倒逼商家誠信宣傳、優化供給，避免只是把健康食品作為營銷噱頭。現實中，一些主打“低糖”“零卡”“低脂”等概念的食品飲料，有不少都名不副實。此前，有關部門曾對市場上部分“現場製作的奶茶”進行營養分析，發現絕大部分標稱“不額外加糖”的奶茶，實際總糖大於0.5克／100毫升。近年來，糖和脂肪攝入過量導致的健康問題，呈現年輕化趨勢。解決好這一問題，必須進一步優化健康食品的市場供給，尤其要防範劣幣驅逐良幣。通過準確標識、明確分類，讓消費者在知情基礎上作出更合理的選擇，更高品質、更加健康的食品才能在市場上脫穎而出，食品行業才能在規範發展的軌道上行穩致遠。



也要看到，飲料等食品的分級標識覆蓋面還不夠廣，相關配套措施尚待完善，仍需在實踐中進一步探索。一方面，要督促試點商家按分級標準如實展示食品營養信息，讓更多消費者瞭解食品營養分級的重要性，並在日常消費過程中逐漸養成關注營養分級的習慣。另一方面，要加快完善分級標準、細化相關規範，並進一步強化監管，及時查處營養成分造假等行為，確保營養分級不摻水分，為消費者提供真實可信的參考依據。