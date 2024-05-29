雲南為40餘萬册古籍“上戶口”

普查志願者在雲南省雙柏縣開展彝文古籍普查。（雲南省古籍保護中心供圖） 普查志願者們開展古籍信息登記。（雲南省古籍保護中心供圖） 中評社北京5月29日電／據新華網報導，雲南省古籍保護中心發布的最新統計數據顯示，自2008年古籍普查工作開展以來，截至目前，累計普查登記各類古籍及民國線裝書46萬餘册。古籍方面，完成登記漢文古籍37萬餘册，傣文古籍23000餘册，彝文古籍230册，藏文古籍2285葉。



雲南古籍文獻卷帙浩繁，分藏於各地公共圖書館、高校圖書館、博物館以及寺廟和民間等。據初步估算，全省古籍文獻存量可能有近百萬册（件），其中少數民族古籍存量達10萬餘册（件）。



雲南省圖書館歷史文獻部主任顔艶萍介紹，自普查工作開展以來，工作人員深入全省各地，對存藏各地的古籍進行普查登記，近年來還創新引入“專家＋志願者”模式，從高校等機構招募大批志願者，經統一培訓後投入到普查工作中，他們詳細記錄了每部古籍的分類、年代、著者、版本、裝幀形式、册數、收藏單位等基本信息及其破損情況、保存狀況等，大力推進了全省古籍普查工作進程。



據介紹，目前已完成普查登記的古籍文獻內容豐富，涵蓋儒家經典、地方文獻、文學藝術等多領域。隨著普查工作不斷深入，一批珍稀古籍逐漸“走出深閨”。其中，大理國寫經《護國司南鈔》《仁王護國般若波羅蜜多經》、彝文古籍《查姆》《百樂書》、清代傣文貝葉經《粘響》、清抄本納西族《東巴舞譜》等入選《國家珍貴古籍名錄》。



“古籍保護是一場與時間賽跑的持久戰。”顔艶萍說，一些珍稀古籍流傳民間，因年代久遠、保存條件差等導致頁面殘損嚴重，另有一些少數民族口傳古籍傳承人離世，導致部分口傳古籍面臨失傳風險，“我們要在開展好普查工作的同時，綜合施策保護好這批民族文化瑰寶”。

