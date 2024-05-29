我國初步建立生態保護修復監管體系

（圖源：央視新聞） 中評社北京5月29日電／據央視新聞報導，生態環境部今天（29日）召開例行新聞發布會，有關負責人表示，近年來，生態環境部履行生態保護和修復監管職責，已初步建立了生態保護修復監管體系。



這位負責人表示，生態保護修復監管體系主要表現在堅持政策法規標準制定、監測評估、監督執法、督察問責“四統一”。形成了“五年一次全國、每年一批區域”的生態狀況調查評估機制，針對重大生態修復工程開展生態環境成效評估。通過加強生態保護修復問題監督，開展“綠盾2023”自然保護地強化監督，並會同相關部門對江蘇等12省（區）65個自然保護地進行聯合巡查，組織對吉林等15省（區、市）69個自然保護地重點問題整改進展核實調研，推動問題整改和生態修復。



生態環境部自然生態保護司司長 張玉軍：發現並查處5000多個生態破壞重點問題，公開曝光109個涉及生態破壞的典型案例，國家級自然保護區重點問題整改完成率已達99.1%，實現了人為干擾數量和面積明顯“雙下降”，基本扭轉了侵占破壞自然保護地生態環境的趨勢。建立了生態保護紅線監管平台，不斷提升主動發現人為破壞活動的遙感監測能力。



這位負責人表示，新時代我國生態保護修復監管工作雖然取得積極成效，但也要清醒看到，當前生態保護修復監管面臨的形勢依然嚴峻。要從發現問題入手，對重點區域、重點領域、重點問題開展監測和針對性評估，既要用好常規生態監測方法和手段，更要用好現代化遙感監測手段，不斷提高監測主動發現問題能力。強化監督執法和督察問責，強化“綠盾”行動，嚴肅查處生態環境破壞行為並嚴格問責，不斷夯實建設美麗中國的生態根基。



（來源：央視新聞）