國台辦5月29日例行發布會全文

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 海涵攝） 中評社北京5月29日電（記者 海涵）國台辦5月29日上午舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮就近期兩岸熱點回答記者提問，以下是發布會全文：



朱鳳蓮：大家好，歡迎大家參加國台辦的例行發布會。現在我們開始提問。



人民日報記者：賴清德“5·20”講話充斥著敵意與挑釁、謊言與欺騙，“台獨”立場更加激進冒險，引發台灣社會高度憂慮，認為其講話以“抗中謀獨”為主軸，嚴重損害兩岸關係和平前景，恐讓台海形勢更加複雜嚴峻。對此有何評論？



朱鳳蓮：賴清德的有關言論，態度極為猖狂，性質極為惡劣，背棄民族大義、背離民心大勢，是對一個中國原則赤裸裸的挑釁，對台海和平穩定的嚴重破壞。如任其發展，必將導致台海兵凶戰危，給台灣同胞帶來深重禍害。對此，我們決不容忍、決不姑息，決不聽之任之，必須反制，必須懲戒。挑釁愈甚，反制愈烈。民進黨當局如果一意孤行走“台獨”絕路，必將引火燒身、自食惡果。



我們解決台灣問題、實現國家統一的意志堅如磐石，維護國家主權和領土完整的能力堅不可摧，反對“台獨”分裂和外來干涉的行動堅決有力。不管島內局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。我們將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，毫不動搖堅持一個中國原則和“九二共識”，團結廣大台灣同胞，努力推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。



新華社記者：賴清德“5·20”講話講到“蔣渭水1921年稱台灣是‘世界和平第一關的守衛’”，還涉及“1624年台灣從台南出發開啟全球化開端”等具有濃厚“台獨史觀”的表述。對此有何評論？