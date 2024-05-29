業界呼籲民進黨解除禁團令？國台辦答中評

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 海涵攝） 中評社北京5月29日電（記者 海涵）國台辦於5月29日上午舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮就兩岸觀光旅遊問題回答中評社記者提問，她指出，民進黨當局應正視台灣民眾和旅遊業界訴求，為兩岸旅遊恢復正常創造條件。



中評社記者提問，兩岸觀光在賴清德上任後呈現僵局，對台灣業界衝擊甚大。台灣觀光旅遊業者日前紛紛喊話呼籲民進黨當局6月1日解除“禁團令”，恢復台灣方面組團赴陸旅遊，還給觀光旅遊業一個正常營運環境，請問發言人對此有何評論？



朱鳳蓮表示，自去年5月19日大陸方面宣布恢復接待台灣居民來大陸團隊游以來，台灣方面遲遲不作回應，“禁團令”至今未得到解除，島內旅遊業界強烈不滿。民進黨當局應正視台灣民眾和旅遊業界訴求，為兩岸旅遊恢復正常創造條件。



在當天的發布會上，朱鳳蓮還應詢表示，4月28日，大陸旅遊主管部門已宣布大陸居民赴台旅遊相關安排，善意回應台灣民眾和旅遊業界的期待。現在的問題是民進黨當局遲遲未作出回應，不斷地拿“誰先釋出善意”作搪塞和阻撓。民進黨當局拒不解除台灣民眾赴大陸團隊游禁令，是在實質性剝奪台灣民眾的正當權益，侵害台灣旅遊業界的利益。



後援記者：段曉魯