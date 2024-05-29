國台辦：賴清德有關言論性質極惡劣

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 海涵攝） 中評社北京5月29日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮29日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，賴清德的有關言論，態度極為猖狂，性質極為惡劣，背棄民族大義、背離民心大勢，是對一個中國原則赤裸裸的挑釁，對台海和平穩定的嚴重破壞。



有記者提問：賴清德“5·20”講話充斥著敵意與挑釁、謊言與欺騙，“台獨”立場更加激進冒險，引發台灣社會高度憂慮，認為其講話以“抗中謀獨”為主軸，嚴重損害兩岸關係和平前景，恐讓台海形勢更加複雜嚴峻。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，賴清德的有關言論，態度極為猖狂，性質極為惡劣，背棄民族大義、背離民心大勢，是對一個中國原則赤裸裸的挑釁，對台海和平穩定的嚴重破壞。如任其發展，必將導致台海兵凶戰危，給台灣同胞帶來深重禍害。對此，我們決不容忍、決不姑息，決不聽之任之，必須反制，必須懲戒。挑釁愈甚，反制愈烈。民進黨當局如果一意孤行走“台獨”絕路，必將引火燒身、自食惡果。



朱鳳蓮亦表示，我們解決台灣問題、實現國家統一的意志堅如磐石，維護國家主權和領土完整的能力堅不可摧，反對“台獨”分裂和外來干涉的行動堅決有力。不管島內局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。我們將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，毫不動搖堅持一個中國原則和“九二共識”，團結廣大台灣同胞，努力推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。



（後援記者：段曉魯）