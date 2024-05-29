國台辦：大陸和台灣同屬一個中國從未改變

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 海涵攝） 中評社北京5月29日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮29日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，大陸和台灣同屬一個中國的歷史和法理事實，從未改變，也不容改變。她指出，有關講話充斥謊言與欺騙，移花接木、歪曲歷史，充分暴露其“台獨”本質。



有記者提問：賴清德“5·20”講話講到“蔣渭水1921年稱台灣是‘世界和平第一關的守衛’”，還涉及“1624年台灣從台南出發開啟全球化開端”等具有濃厚“台獨史觀”的表述。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，蔣渭水先生是日本殖民統治台灣時期反殖民運動領袖之一，他大聲呼喊：“台灣人明白地是中華民族”“同胞須團結，團結真有力”，為的是反抗日本殖民統治、爭取中華民族自由。賴清德之流用蔣渭水先生的話粉飾包裝“倚外謀獨”的禍心，是對中華民族精神的背叛，對蔣渭水先生的褻瀆。



朱鳳蓮亦表示，回顧歷史，1624年荷蘭殖民者侵入台灣南部，殖民統治台灣38年，直到1662年，民族英雄鄭成功驅逐荷蘭殖民者收復台灣。賴清德之流為了搞“去中國化”，將台灣被荷蘭殖民的屈辱歷史用作宣揚“台獨史觀”的工具，數典忘祖，自斷根脈，不僅愧對祖先，更是中華民族的罪人。



（後援記者：段曉魯）